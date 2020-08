Cu ocazia sărbătorilor naționale, un sat din raionul Cahul, s-a îmbrăcat în tricolor / VIDEO

13:15

Marius Miron este un tânăr din Cahul care vrea ca lucrurile din localitatea sa să se schimbe în bine, de aceea a decis să găsească oameni care implementează proiecte și schimbă comunități și să vorbească cu ei despre experiențele lor în Moldova, transmite diez.md „Recent am lansat o emisiune, se numește Direcția Succes, e pe […] The post Un tânăr din Cahul a lansat o emisiune în care vorbește cu oamenii care schimbă lucruri în regiunea sa appeared first on www.ziuadeazi.md.