Ministrul Sănătății, diagnosticată cu noul virus, a condus ședința Punctului Focal de la distanță

13:00

Terenul de fotbal pe plajă din Parcul „La Izvor” a fost inaugurat de Ziua Independenței RM. Acesta se află în sectorul Buiucani al Capitalei și are o capacitate de 1100 de locuri, cu posibilitatea de a adăuga 500 de locuri pentru spectatori.„Astăzi, sunt mândru să anunț și să vorbesc despre inaugurarea primului Stadion de Plajă din toată regiunea. Este așa cum l-am gândit, este așa cum am vorbit și promis locuitorilor municipiului Chișinău. Am depus mare efort în realizarea proiectului împreună cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal și a Federației Internaționale de Fotbal, având și suportul conducerii țării și colegilor pentru ce și le mulțumesc mult.În luna februarie, când am venit cu primul proiect în acest loc, nimeni nu-și imagina că putem dispune de un astfel de stadion, totuși, începând de astăzi Chișinăul poate fi gazda la o serie de competiţii de talie națională și internaţională având o capacitate de 1100 de locuri”, a punctat edilul.Ceban spune că își propune, în continuare, o colaborare strânsă cu reprezentanții federațiilor sportive, pentru a realiza alte proiecte frumoase pentru locuitorii Chișinăului și oaspeții capitalei.„În continuare: Parcul „La Izvor”, fiind unul dintre cele mai mari parcuri din Chișinău, va fi dedicat amatorilor de sport. În apropierea stadionului de fotbal de plajă sunt în toi şi lucrările de construcție a terenurilor pentru practicarea diferitor genuri de sport: minifotbal, tenis de câmp, volei pe plajă, fitness şi locuri de joacă pentru copii. Toate acestea vor fi publice.Totodată, în acest an în Parcul „La Izvor” urmează a fi reabilitate 2 din cele 4 zone existente din spațiul de agrement. Aici se prevede reamenajarea aleilor pietonale, cu o lungime totală de 7,8 km și care vor asigura legătura între cele 4 lacuri”, a subliniat primarul.Ion Ceban spune că lucrările la havuzul de la intrare în parc sunt în proporție de 30%.„Actualmente, este decapat pavajul de pe aleea principală și va fi modernizată. De săptămâna viitoare începe amenajarea pistelor pentru bicicliști, a parcării și a plajei pentru a oferi cetățenilor condiții mai bune pentru odihnă”, a punctat.Aleile pietonale vor fi iluminate și amenajate cu mobilier urban.„Municipiul Chişinău se dezvoltă şi mă bucur de acest fapt. Rog cetățenii să ne susțină și să aibă grijă de curățenie și ordinea în oraș. Împreună vom reuși să schimbăm lucrurile. Împreună se poate!”, a conchis acesta.La evenimentul festiv a participat și președintele țării, Igor Dodon.„Inaugurarea arenei de fotbal pe plajă este, de asemenea, un exemplu de conlucrare eficientă între municipalitate și Federația Moldovenească de Fotbal. Am subliniat că doar prin conjugarea eforturilor tuturor organelor puterii pot fi realizate asemenea obiective importante pentru cetățenii noștri", a menționat președintele.