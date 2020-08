Germania vrea ca peste tot în UE să se aplice aceleași criterii pentru restricțiile de deplasare în cazul pandemiei de coronavirus

17:20

Poliţia belarusă a arestat cel puţin zece persoane duminică, la Minsk, în apropierea pieţei centrale unde se adunaseră sute de protestatari. Forţele de ordine formaseră deja cordoane pentru a interzice accesul în zonă, scrie Agerpres. Autorităţile au desfăşurat în capitală un dispozitiv poliţienesc şi militar masiv, înaintea unei manifestaţii la...