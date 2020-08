/VIDEO/ Forfotă la unele cămine. Cum are loc cazarea elevilor și studenților

19:20

Gala MTV Video Music Awards a avut loc duminică seară, într-un format special, în mai multe spaţii deschise din New York, unde au cântat live BTS, The Black Eyed Peas, DaBaby, The Weeknd, Doja Cat, Maluma cu CNCO şi Lady Gaga cu Ariana Grande, scrie news.ro. Gazda ceremoniei pe care MTV a dedicat-o actorului Chadwick […]