Anunțul Kremlinului privind trimiterea de trupe militare în Belarus

Editorial Elena Robu: În 1987 am mers pentru prima dată la școală, la vârsta de 6 ani. Pe atunci era încă URSS. Clasa întâi am început-o studiind alfabetul chirilic. Primele litere le-am scris într-un alfabet străin de patrie și neam. Îmi amintesc și acum cu câtă bucurie am descoperit limba română, alfabetul latin în 1989, […] Articolul Astăzi limba română nu este încă la ea acasă în R. Moldova apare prima dată în ER News.