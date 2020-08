Politistii au verificat starea tehnica a 8.600 de autovehicule si au aplicat aproape 5.000 de sanctiuni

14:15

Amprenta pierderilor provocate industriei de asigurari de catre ciclonul extratropical Sabine, cunoscut si sub numele de Ciara sau Elsa, este estimata la 1,6 miliarde de euro, potrivit PERILS. Ciclonul a lovit, in perioada 9 - 11 februarie 2020, Insulele Britanice, precum si vestul si centrul Europei. Ciclonul a primit numele de Sabine din partea the Free University of Berlin, in timp ce serviciul national meteo din Marea Britanie l-a denumit Ciara, iar cel din Norvegia - Elsa.