Tesla Giga Press – cea mai mare instalație de turnat părţi auto din lume

10:50

Pentru al patrulea an consecutiv, echipa Run for Children s-a mobilizat în numele copiilor dezavantajați din Moldova. În acest an, la acțiunea „Provocarea 2.7” a participat un număr record de oameni – 225 de alergători individuali și corporativi. Run for Children este o acțiune organizată de către Asociația „Copil, Comunitate, Familie” împreună cu Iulian Bercu, […]