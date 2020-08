O tânără din Moldova a moștenit 1 milion de euro de la italianul de care a îngrijit câțiva ani. Familia bătrânului a dat-o în judecată

14:20

Manichiura neagră, provoacă și ea anumite stereotipuri. De exemplu faptul că acest trend este mai mult pentru fetele preocupate de rock sau pasiuni de genul dat. Să vedem câteva idei, în care negrul oferă un accent de eleganță. View this post on Instagram Details. Мастер Виктория A post shared by МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ […]