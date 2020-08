Mihail Rapcea: Irigarea din apele subterane e o problemă, curând nu vom avea ce bea

14:30

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova lansează din septembrie, curent, un nou serviciu online: platforma www.client.chamber.md Actualmente, când antreprenorii sunt preocupați de optimizarea resurselor, iar tranzacțiile online sunt în continuă creștere, CCI digitalizează la maximum serviciile sale. Astfel, din septembrie, CCI va pune la dispoziția antreprenorilor platforma respectivă. Platforma este destinată beneficiarilor serviciilor de