Apicultorii români vor primi ajutor de la stat

11:10

Pentru a mări productivitatea muncii în livadă, dar și pentru a obține în final un produs de calitate Ion Tulei din satul Olănești raionul Ștefan-Vodă a achiziționat două platforme moderne, cu benzi, destinate, în special, culesului de fructe. Managerul întreprinderii spune că a văzut acest utilaj la expoziția Fruit Logistics, în Germania. „Mergem într-un pas […]