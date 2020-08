VIDEO 140 de persoane au fost arestate în timpul protestelor din Minsk. Lukașenko a apărut din nou cu o mitralieră în mână

14:00

Un nou record al infecțiilor cu COVID-19 a fost înregistrat în Ucraina. Astfel, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 2438 de cazuri noi de coronavirus, informează Hromadske. De la începutul epidemiei, în Ucraina, 114 497 persoane s-au infectat cu COVID-19. Dintre aceștia, 55 083 pacienți s-au însănătoșit, iar 2451 au decedat.