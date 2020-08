Cursul valutar oficial la 31.08.2020

14:00

Utilizarea, în materialele jurnalistice, a noțiunilor de „invalid”, „surd”, „mut” sau „persoană cu handicap”, constituie un fapt discriminatoriu, inadmisibil în activitatea jurnalistică, atenționează Centrul pentru Jurnalism Independent, în cadrul rubricii „Juristul Presei”. Legea cu privire la asigurarea egalității prevede că orice formă de discriminare este interzisă, iar promovarea unei politici... The post Utilizarea noțiunilor de „invalid”, „surd”, „mut” constituie un fapt discriminatoriu, CJI appeared first on Portal de știri.