Ești pasionat de voluntariat? Participă la programul de instruire a coordonatorilor de voluntari și află mai multe despre această activitate

16:15

Pandemia din acest an, nu poate opri lucrurile bune: la UTM continuă lucrările de reparaţie a spaţiilor de studii, (aule, laboratoare, etc.), cămine studențești, fațade ale blocurilor de studii, holuri și coridoare, căi de acces în campusul universitar, etc. astfel ca noul an de studii să întâlnească studenții cu transformări majore. Articolul (foto) Cum va arăta Facultatea Tehnologia Alimentelor de la UTM în noul an de studii. 16 încăperi au fost renovate apare prima dată în #diez.