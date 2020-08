Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Limbii Române; Ce evenimente vor avea loc în capitală

22:40

Chadwick Boseman, originar din statul american Carolina de Sud, a murit în locuinţa lui din Los Angeles în prezenţa soţiei şi a familiei sale, a dezvăluit acelaşi anunţ online, care nu precizează însă data decesului actorului. De-a lungul carierei sale artistice, Chadwick Boseman a interpretat mai multe roluri inspirate de persoane din viaţa reală care au devenit celebre după ce au luptat pentru anularea barierelor rasiale din America, precum cântăreţul soul James Brown în filmul "Get on Up", ju...