La Minsk au fost reținuți 140 de manifestanți, potrivit MAI belarus (VIDEO)

17:40

Șeful Agenției americane a medicamentului (Food and Drug Administration, FDA) Stephen Hahn, a anunțat că instituția ar putea accelera procedura de omologare a unui vaccin împotriva virusului Covid-19 prin acceptarea punerii pe piață înainte de finalizarea testelor clinice din faza a treia. Într-un interviu cu cotidianul britanic Financial Times, publicat duminică, Hahn a declarat că agenția sa este pregătită să facă acest pas fără precedent, dacă ajunge la concluzia că avantajele sunt mai mari decât riscurile.Săptămâna trecută, fără a furniza dovezi, președintele american Donald Trump critica anumite forțele „ale statului” că ar conspira cu Agenția Medicamentului, ca să prelungească faza testelor, făcând astfel imposibilă omologarea unui vaccin înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. O zi mai târziu, agenția a autorizat „în regim de urgență” un tratament cu plasmă pentru bolnavii de Covid-19. Hahn a precizat, în interviul cu Financial Times, că o aprobare „în regim de urgență” nu este echivalentă cu o omologare și a asigurat că agenția sa nu dă astfel de aprobări sub presiunea politicului.În cazul unui vaccin anti-Covid, acesta ar putea fi aprobat „în regim de urgență” pentru anumite categorii, a mai declarat Hahn, și numai după ce experții agenției au toată documentația necesară. Trecerea unui vaccin prin faza a treia de testare, pe mii de voluntari, poate dura ani de zile, a reamintit Hahn în interviul cu Financial Times. Rusia și China au aprobat deja vaccinuri dezvoltate în respectivele țări fără a mai aștepta rezultatele din faza a treia a studiilor clinice, fapt ce a dus la critici acerbe din partea lumii științifice, inclusiv americane, pe motiv că acest procedeu subminează credibilitatea întregului proces de omologare a unui medicament sau tratament. Rusia a fost prima care a anunțat aprobarea vaccinului. Ulterior, președintele Igor Dodon a făcut o cerere oficială ca și R. Moldova să primească acces la acest vaccin, când va fi produs industrial și chiar s-a declarat dispus să-l testeze pe el, pentru „binele” țării.