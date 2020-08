Poliția belarusă a arestat mai mulți participanții la Marșul Păcii și Independenței din Minsk

13:10

Mii de oameni au protestat vineri la Washington împotriva brutalității poliției și a rasismului sistemic din Statele Unite. Manifestanții s-au adunat în fața Memorialului Lincoln, acolo unde pe 28 august 1963, pastorul Martin Luther King Jr. a ținut discursul „Mai am un vis”, un moment cheie al marșului spre Washington din acel an, organizat pe fundalul mișcării pentru drepturi civice.Mitingul de anul acesta s-a desfășurat sub sloganul „Luați-vă genunchiul de pe gâtul nostru” – parafrază la ceea ce spunea George Floyd în vară, când a fost reținut de polițiști albi. Floyd, afroamerican, a murit în timp ce era reținut iar decesul său a provocat un val de proteste anti-rasiale în vara aceasta, în Statele Unite. Milioane de oameni au manifestat pașnic, cerând reformarea poliției și a justiției și dreptare rasială dar unele manifestații au degenerat în acte de violență și jafuri.Protestele și mai ales actele de violență au devenit între timp o temă centrală a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, în care președintele Donald Trump se va confrunta cu fostul vicepreședinte democrat Joe Biden.Vorbind vineri la demonstrația de la Washington, Martin Luther King III, un din fiii legendarului activist pentru drepturile negrilor, a declarat între altele că este „un genunchi pe gâtul democrației noastre iar națiunea nu mai poate suporta mult să i se ia oxigenul libertății”.