Cum pregătești copilul de școală în situație de pandemie, psiholog

Atunci când un copil este pregătit pentru şcoală, este important să se facă referire la ce este bine şi frumos, şi la ce-i va plăcea atunci când va merge la şcoală. Sugerează Daniela Ursu, psiholog. „Când pregătim un copil pentru şcoală, este bine să fie pregătit emoţional. Deseori părinţii folosesc şcoala ca pe un factor […] The post Cum pregătești copilul de școală în situație de pandemie, psiholog appeared first on www.ziuadeazi.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziua de Azi