Putin și Lukașenko au convenit să se întâlnească la Moscova „în următoarele săptămâni”

Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a anunțat că va demisiona din cauza unor probleme de sănătate, transmite BBC. „Am decis să demisionez din funcția de prim-ministru, cu convingerea că nu pot continua în această funcție în condițiile în care nu am încredere că pot duce la bun sfârșit activitatea pe care mi-a încredințat-o poporul", a spus