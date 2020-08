Caracteristica potențialului oenologic al strugurilor 2020, prezentată de experții ONVV

16:00

Primele familii de albine Ana Arnăut a ajuns să le îngrijească la vârsta de doar 13 ani, atunci când tatăl său i-a făcut cadou 10 stupi. A trecut deja 2 decenii, iar tânăra a ajuns să fie o apicultoare demnă de urmat, având în gestiune peste 150 de stupi de albine și planuri ambițioase pentru viitor. […] The post Ana Arnăut – femeia care continuă generația apicultorilor din familia sa first appeared on Agrobiznes.