România: 952 de cazuri noi de coronavirus. Care este situația în Ucraina

O căruţă, în care se aflau patru copii și mama lor, a fost lovită de un automobil. Accidentul s-a produs în apropiere de localitatea Troiţa Nouă din raionul Anenii Noi, informează IPN. În urma testării alcoolscopice, s-a constatat că femeia de 40 de ani era în stare de ebrietate. Informația a fost confirmată pentru sursa […]