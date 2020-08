DOC // CEC poate să recupereze cheltuielile pentru alegeri de la primarii care renunță la mandat

10:40

Extremiștii de dreapta din Germania au încercat să pătrundă în clădirea parlamentului german, sâmbătă, după ce au protestat împotriva măsurilor de restricție pentru limitarea Covid-19. În timp ce încercau să forțeze intrarea clădirii Reichstag, ei au fost interceptați de polițiști și îndepărtați cu forța, relatează The Guardian. #BREAKING PROTESTERS WITH GERMAN EMPIRE AND RUSSIANS FLAGS TRYING TO […]