Reacția Maiei Sandu la dublele standarde promovate de guvernare: „Oamenii mor, dar prim-ministrul lui Dodon face nuntă!”

10:45

Spokko, divizia de mobil detinuta de CDPR (CD Projekt Red), va lansa The Witcher: Monster Slayer, un nou joc de realitate augmentata care va fi disponibil atat pe Android cat si pe iOS. Articolul Veste bună pentru fanii The Witcher. Va fi lansată aplicația asemănătoare cu Pokemon GO și va permite să prindeți monști apare prima dată în #diez.