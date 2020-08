Cursul valutar oficial la 30.08.2020

22:00

Ghidându-se după fosile de plancton şi modele climatologice, oamenii de ştiinţă americani au calculat valorile de temperatură care au existat pe Terra în perioada cea mai rece a ultimei ere glaciare, când straturi imense de gheaţă acopereau zone întinse din America de Nord, America de Sud, Europa şi Asia, informează... The post Oamenii de știință au calculat cât de frig era pe Pământ în cea mai rece perioadă a ultimei ere glaciare appeared first on Portal de știri.