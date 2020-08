Primăria Chișinău a pregătit un set de reguli pentru copiii care vor merge la grădiniță și la școală

10:50

Ucraina interzice intrarea pe teritoriul său a cetățenilor străini și apatrizilor, începând cu astăzi, 28 august, ora 00:00. Interdicția este valabilă până pe 28 septembrie, ora 00:00, informează Ambasada Republicii Moldova în Ucraina. Excepție fac parte persoanele care: – sunt unul dintre soții, părinții sau copii unui cetățean al Ucrainei; – tranzitează teritoriul Ucrainei și […]