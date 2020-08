Ediție mică a festivalului Jazz in the Park în septembrie. Condițiile în care se desfășoară

Festivalul Jazz in the Park va avea loc în luna septembrie, într-o ediție restrânsă în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca. Alin Vaida, director Jazz in the Park, declară că din restricţiile pandemiei s-a reușit o versiune mică Jazz in the Park – Tiny Version, respectând toate condiţiile impuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Regulile pentru participarea […]

