Imagini cu avionul glonț Celera 500L: A efectuat peste 30 de zboruri test

09:20

Leo Messi face primul gest prin care escaladează conflictul dintre el și Barcelona – a anunțat clubul că nu se prezintă duminică la testele medicale dinaintea reunirii, inclusiv cel pentru coronavirus. Vestea a fost dată de tatăl argentinianului, Jorge Messi. Iar căpitanul grupării blaugrana nu are deloc de gând să se prezinte nici la antrenamente, primele sub comanda noului antrenor, […] Articolul Începe războiul! Decizia luată de Messi chiar înainte de reunirea Barcelonei sub comanda lui Ronald Koeman apare prima dată în SafeNews.