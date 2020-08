ATENȚIE, de ce medicii ASCUND ? NATURA ATOTPUTERNICĂ ne ofera o SOLUȚIE SIMPLĂ și RAPIDĂ: COVID 19 ucis în câteva zile DE PROPOLIS/ TESTELE de laborator CONFIRMĂ acest MIRACOL MEDICAL

Melidava, Romania In ultimele saptamani, impreuna cu o colega medic, am urmarit prin teste de laborator pacientii nostrii pozitivi Covid 19, carora le-am recomandat un protocol cu un extract de propolis. Toti s-au negativat in cateva zile, conform testelor de laborator. Produsele utilizate – Propolis mielat (tinctura de propolis 30% concentratie...

