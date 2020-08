surse | Noi detalii despre presupusa nuntă a feciorului lui Chicu: Angajații restaurantului ar fi fost amenințați cu pedepse penale dacă divulgă informații

08:10

Ioan Botezatorul este unul dintre cei mai importanti sfinti din calendarul crestin ortodox. Denumit de catre mai marii Bisericii si „inger in trup” sau „inger omenesc”, acesta este pomenit in trei sarbatori diferite de-a lungul unui an bisericesc. Este una dintre cele mai cinstite personalitati ale Vechiului Testament, datorita rolului sau de Botezator, de aici fiind preluat obiceiul crestinarii.