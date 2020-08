Explozie la Beirut: Şapte persoane sunt în continuare date dispărute

13:50

Imagini video de la fața locului au fost plasate pe pagina „Democrația Acasă” din care se observă sute de buletine, printre care și sigilate, unde sunt indicate numele consilierilor, în mare parte a celor din Blocul ACUM, care au candidat la alegerile locale din toamnă. „Ne-au sunat câțiva cetățeni și am venit aici, unde am găsit buletine de vot de la alegerile locale din toamnă. În special acestea sunt sigilate și trebuiau să fie trimise la Comisia Electorală Centrală și păstrate trei ani de zi...