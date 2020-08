Firmele de morărit din Marea Britanie achiziţionează cantităţi mari de grâu din Germania

10:30

Acum 3 ani, la Tohatin, lua naștere o idee de afaceri care astăzi își propune să treacă hotarul și să cucerească piața românească. Tăieței tradiționali, după buna rețetă a bunicii, dar și ceva revoluționar în lumea culinară autohtonă – tăieței colorați, reprezintă ideea care a stat la baza afacerii Alionei Vrabie și a fiicei sale, […] The post Afacere de familie cu tăieței ca la bunica: „Vrem să ne lansăm pe piața românească” first appeared on Agrobiznes.