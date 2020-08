ULTIMA ORĂ! 7 cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Nisporeni

21:10

Ungaria îşi va închide frontierele pentru străini de la 1 septembrie pentru a limita creşterea numărului infectărilor cu noul coronavirus, iar ungurii care se întorc în ţară din străinătate vor trebui să intre în carantină, a anunţat vineri şeful de cabinet al premierului Viktor Orban, citat de Reuters, informează Agerpres....