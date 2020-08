opinie | Primul portal de știri din Canada: Moldova ar putea fi împinsă în zona de interese ale Rusiei după Ucraina și Belarus

Cel mai influent portal de știri din Canada, The Globe and Mail, a abordat subiectul relațiilor Rusiei cu Ucraina și Belarus. Conform jurnalistului Will Carter, specializat în materiale despre fostele state sovietice, țara noastră ar putea fi următoarea țintă a Moscovei, după ce Kremlinul s-a implicat anterior în evenimentele din Ucraina își face vizibile interesele …

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zugo.md