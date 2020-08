Mișcarea Politică UNIREA a depus actele la CEC pentru înregistrarea blocului electoral

17:00

Alte 564 cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova. De asemenea, în ultimele 24 de ore au murit 10 dintre persoanele infectate cu noul coronavirus, informează Ministerul Sănătății pe 27 august. Din numărul total de cazuri, 2 cazuri sunt cu transmitere locală (România-1, Germania-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a […] The post Bilanțul zilei: 564 de cazuri noi de infectăre cu COVID-19 și 10 decese appeared first on NewsMaker.