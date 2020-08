Utilizarea noțiunilor de „invalid”, „surd”, „mut” constituie un fapt discriminatoriu, CJI

13:20

Президент Игорь Додон сообщает, что эти выходные проведут в смирении и молитве вместе с монахами на Афоне. Как и прошлые годы, отмечает глава государства, в этот период он будет молиться за свой народ, за Молдову, которая должна жить в мире и единстве, передает IPN. „В этом году нам приходиться преодолевать... The post Президент Додон на Афоне appeared first on Portal de știri.