Cum pregătești copilul de școală în situație de pandemie, psiholog

13:20

Un teren de sport dintr-un cartier din orașul Tiraspol a fost reconstruit cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Aici vor putea fi organizate competiții între echipe locale, precum și cu participarea copiilor și adulților din alte localități, inclusiv de pe malul drept al râului Nistru. Terenul sportiv a fost reconstruit... The post Un teren sportiv din Tiraspol, reconstruit cu sprijinul UE appeared first on Portal de știri.