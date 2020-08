Ion Chicu a participat la o nuntă cu 100 de persoane? Un deputat PAS a sesizat MAI și IGP

14:40

Elevii din dreapta Nistrului care studiază în instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană vor primi documente care să le autorizeze trecerea prin punctele de control. O decizie în acest sens a fost luată de liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselski, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul administrației regiunii transnistrene. Subiectul a fost discutat pe […] The post Krasnoselski: Elevii din dreapta Nistrului, care învață în Transnistria, vor primi documente ca să poată traversa linia administrativă appeared first on NewsMaker.