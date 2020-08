Cetățenii din 53 de state vor sta în carantină după intrarea în Republica Moldova

12:40

Un bărbat din Căușeni a avut nevoie de ajutorul salvatorilor după ce a rămas blocat cu piciorul într-un canal de scurgere de pe o strada din oraș. Incidentul s-a întâmplat după ce a căzut de pe bicicletă, iar piciorul i-a rămas blocat în gratii, transmite IPN. Potrivit Inspectoratului General pentru... The post Un bărbat din Căușeni a rămas blocat cu piciorul într-un canal de scurgere appeared first on Portal de știri.