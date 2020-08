Câți copii români încep școala în Ungaria

Autoritățile în domeniul învățământului din Ungaria au anunțat că anul școlar 2020-2021 va începe pe 1 septembrie în condiții normale. Totuși, cadrele didactice sunt pregătite pentru orice schimbare, în cazul în care va fi posibilă o trecere la predarea online, scrie Foaia Românească, citată de rgnpress.ro Unele școli au deschiderea festivă a anului școlar în zilele de 31 august și 1 septembrie, școala generală bilingvă din Chitighaz ține festivitatea de deschidere a noului an școlar sâmbătă, 29 august. Odată cu începerea anului școlar și pentru elevii de naționalitate, am sunat toate instituțiile de învățământ românesc să aflăm cu ce efectiv încep noul an școlar. Şcoala bilingvă din Aletea se bucură în clasa întâi de 20 elevi, și va avea un total de 112 elevi. Şcoala bilingvă din Bătania are 14 elevi în clasa 1, din totalul de 126 de elevi. Şcoala bilingvă din Micherechi se bucură anul acesta de 9 elevi de clasa 1 și 97 de elevi în total. Şcoala bilingvă din Chitighaz are un număr de 15 elevi în clasa 1, iar totalul de elevi în instituție este de 133. Cu cei mai mulți copii de clasa întâi, 39 la număr, împărțiți în două clase paralele, se mândrește școala generală din Jula, care în acest an va avea un efectiv total de 450 elevi în școala generală și la liceu. Şcolile comasate de la Bedeu și Săcal au împreună 16 elevi noi, dintre care 6 au început clasa 1 la Bedeu și 10 la Săcal. Totalul de școlari în cele două instituții este de 127 de elevi. Liceul românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula anul acesta începe anul școlar cu două clase paralele, în clasa a 9-a, cu 46 de noi boboci. Conform conducerilor instituțiilor de învățământ, numărul celor înscriși în clasa întâi se poate schimba pe parcursul anului școlar. Articolul Câți copii români încep școala în Ungaria apare prima dată în InfoPrut.

