Oficial! Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită

Comisia Națională Extraordinară pentru sănătate publică a decis prelungirea stării de urgență în sănătate publică până la 15 septembrie. Respectiv, este prelungit și termenul de aplicare a tuturor restricțiilor în vigoare, transmite TV8.md. Reamintim că de la 1 septembrie cetățenii care traversează frontiera pe sensul de intrare și vin din țări aflate în zona verde […]

