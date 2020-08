Premierul de la Chișinău, socru mare în plină pandemie: Jurnaliștii, acces interzis în spațiul public pe o rază de un kilometru față de locul nunții

În plină pandemie de coronavirus, premierul Ion Chicu ar fi astăzi, socru mare. Zona e împânzită de agenți de securitate care lasă doar mașinile cu invitații la nunta fiului prim-ministrului să treacă. Accesul jurnaliștilor a fost restricționat de mai mulți agenți de pază la distanța de aproape 1 km de la Vinăria Poiana, acolo unde se presupune că ar avea loc petrecerea. Motivul invocat de agenții de securitate ar fi că acesta este un teritoriu privat. Potrivit unor imagini video apărute în presa de la Chișinău, inițial reporterii au fost anunțați că nu li se permite accesul pe teritoriul localului, pentru că are loc un „eveniment privat”, după care paza a început să-i alunge chiar și de pe drumul public. https://www.facebook.com/jurnalmd/videos/226244408811977/?v=226244408811977 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bo3JJm7cjWE&feature=emb_title Totodată, Radu Marian, deputat PAS, a anunțat într-o postare pe Facebook că la nunta fiului premierului R. Moldova, Ion Chicu, ar fi peste 100 de persoane. „Dodon e în a treia vacanță din august, iar servitorul său - Chicu, face o nuntă fastuoasă, sfidând flagrant interdicțiile Comisiei Excepționale. Am trimis o sesizare la MAI și Poliție pentru a trage la răspundere organizatorii acestei nunți. Iată așa se distrează cei mai înalți demnitari de stat, în timp ce oamenii se sufocă în izolare și în sărăcia cauzată de criza pandemică”, a punctat parlamentarul. Amintim că această nuntă are loc în timp ce în Republica Moldova, situația epidemiei de coronavirus pare să fi scăpat de sub control. Numai astăzi, au fost înregistrate 358 de cazuri noi de infecție cu COVID-19, iar bilanțul total a urcat la 35904 îmbolnăviri. Totodată, astăzi, au fost raportate patru decese, iar în total 977 de persoane și-au pierdut viața de la începutul pandemiei. În această săptămână, au fost zile și mai triste. Bunăoară, marți, 25 mai au fost înregistrate 530 de cazuri noi, iar miercuri, numărul acestora a ajuns la 624. Totodată, săptămâna trecută, Republica Moldova a depășit, pentru prima dată de la redeclanșarea pandemiei de COVID-19, pragul de 3 mii de cazuri în 7 zile. Statistica respectivă a plasat acest stat pe primul loc în Europa la numărul de infectări cu noul coronavirus, cu o medie de 942 de cazuri la un milion de locuitori. Remarcăm că în iunie curent, premierul Ion Chicu anunța că va fi nevoit să amâne nunta fiului său, programată pentru sfârșitul lui august, din cauza restricțiilor privind organizarea ceremoniilor și evenimentelor în masă. „Toate activitățile din sfera economică se permit, în afară de nunți, cumătrii și alte festivități, chiar dacă sunt multe evenimente planificate… Cum este și situația mea, am un fecior mare, care a decis să se însoare în acest an. Încă nu a fost amânată nunta, care este planificată la sfârșitul verii, dar eu înțeleg că va trebui să o amânăm, nu vom putea evita acest lucru. Și oamenii vor înțelege”, a declarat Ion Chicu. Deși premierul de la Chișinău a subliniat atunci că nu poate risca cu sănătatea oaspeților săi, se pare că, într-un final, acesta a decis să o facă. Articolul Premierul de la Chișinău, socru mare în plină pandemie: Jurnaliștii, acces interzis în spațiul public pe o rază de un kilometru față de locul nunții apare prima dată în InfoPrut.

