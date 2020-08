Șeful Agenției Medicamentului: Pe piață sunt măști medicale la preț de trei și patru lei

16:30

Serviciul de transport public din Chișinău asigură 60% din toate călătoriile motorizate din oraș, înregistrând în jur de 163 de milioane de pasageri anual. În contextul menținerii prețului din 2009 per călătorie la nivelul de doi lei la troleibuz și trei lei la autobuz, decalajul dintre costuri şi venituri creşte de la an la an, atât la Regia Transport Electric Chișinău (RTEC), cât și la Parcul Urban de Autobuze (PUA). Numărul de pasageri transportați în comun crește treptat (107,3 milioane în 2014, 119,8 milioane în 2015, 145.6 milioane în 2019), costurile, însă, s-au majorat vertiginos. Doar în 2019, costurile RTEC au crescut cu 18,7% comparativ cu 2018, de la 417 milioane la 495 de milioane de lei. Potrivit șefului adjunct al Direcției generale transport public și căi de comunicație, Lilian Copaci, costul real al călătoriei cu troleibuzul este de 3.35 lei, iar cu autobuzul de 9.34 lei. Diferența dintre cost și preț este plătită de municipalitate. Cu alte cuvinte, municipalitatea acoperă în prezent 40% din costul călătoriei cu troleibuzul și 68% din cost în cazul călătoriei cu autobuzul.