DOC Lista țărilor pentru care este stabilit regimul de autoizolare de 14 zile, la intrare pe teritoriul Republicii Moldova

13:00

Ghidul-online teleportravel.com a pregătit trei trasee turistice pentru aceste zile libere, datorită cărora vă puteți bucura de o mini-vacanță. Primul traseu: Socola La o distanță de 130 km de Chișinău există două sate cu o istorie bogată, Muzeul Dumitru Matcovschi, un imens cimitir evreiesc — Vadul lui Rașcov și Socola. Dar traseul nostru vă va conduce în afara satului, unde există diverse peisaje naturale unice în felul […] The post Cum să îți petreci util ultimele zile de august? Poți să mergi într-o călătorie prin Moldova! appeared first on NewsMaker.