CNESP s-a întrunit în ședință. Au fost ajustate condițiile privind redeschiderea grădinițelor

În 20 de ani, Moldova, cu efortul nostru al tuturor, de la mic la mare, va fi o țară bună pentru toți cetățenii săi. O țară unde oamenii au grijă de frumusețea ei naturală, menținând-o curată și sporind-o prin amenajări potrivite. O țară frumoasă, condusă de oameni buni, în interesul tuturor cetățenilor, astfel încât fiecare […]