Accident la Anenii Noi. O căruţă, în care se aflau patru copii și mama lor, a fost lovită de un automobil

08:20

Epidemia: situația 624 de cazuri noi de COVID s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în Moldova, după ce s-au procesat 3407 teste. Astfel, numărul total al celor care s-au contaminat a ajuns până la 34982 de persoane. 24156 dintre acestea s-au însănătoșit, 967 au decedat. Peste 9800 de pacienți continuă tratamentul în spitale și […] The post NM Espresso: despre „lupta fără precedent” a președintelui Dodon, noile acuzații ale PAS și despre sexul în politica moldovenească appeared first on NewsMaker.