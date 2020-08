România păstrează Republica Moldova în lista ţărilor şi zonelor cu risc epidemiologic ridicat; Carantina, obligatorie

08:20

Garda de Coastă a Chinei a anunțat că arestările au avut loc duminică dimineață, în apropiere de Hong Kong. Printre cei arestați se află și activistul Andy Li, potrivit presei. El a mai fost arestat luna aceasta sub acuzația de complot cu forțe străine și spălare de bani. Acum, a fost arestat sub acuzația de trecere ilegală a graniței, potrivit the South China Morning Post, care citează surse din poliție. Hong Kong-ul s-a confruntat cu un val de arestări în rândul activiștilor în ultimele săptăm...