Șeful statului a plecat pe muntele Athos: Ne vom ruga pentru poporul nostru

De Ziua Independenței, președintele țării, Igor Dodon, a adresat un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova.“Stimați cetățeni!Acest an – 2020, a fost deosebit de greu pentru țara noastră, el a fost greu pentru absolut fiecare dintre noi.Noi cu toții ne-am confruntat cu două mari năpaste – cu pandemia COVID, care a răpit sute de vieți și reprezintă o provocare imensă pentru sistemul sănătății, și cu seceta gravă, care a lăsat fără roadă zeci de mii de hectare.Și pandemia, și seceta au lovit dur în economia națională. Din 1991 încoace, Moldova n-a mai trecut prin asemenea încercări dureroase.Vă spun sincer – a fost foarte dificil să guvernăm țara în aceste condiții, să identificăm soluții și să asigurăm plata pensiilor și salariilor, să găsim bani pentru drumuri și pentru ajutoare financiare. Dar îi sunt recunoscător Domnului și colegilor mei de la guvernare că am reușit să păstrăm securitatea economică și socială.Vă sunt recunoscător vouă, fiecărui cetățean în parte, că ați avut înțelegere și răbdare. Vreau să vă asigur că vom trece cu bine de aceste vremuri dificile.În acest an noi cu toții am știut să rezistăm la greu, am demonstrat voință și tărie de caracter și am devenit mai căliți și mai înțelepți. Pandemia și seceta se vor sfârși, inevitabil, iar noi vom dezvolta țara cu forțe noi, cu speranță în ziua de mâine și cu încredere în viitorul demn al Republicii Moldova.Stimați cetățeni, vă felicit cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Zilei Independenței! Trăiască țara noastră, Republica Moldova!Fiți sănătoși și fiți buni unii cu alții, dragii mei”.