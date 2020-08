Dodon: „Acest sfârșit de săptămână îl voi petrece în smerenie și rugăciune împreună cu călugării de pe muntele Athos”

17:20

Încă două terenuri de joacă pentru copii au fost inaugurate, recent, în localitățile Șirăuți, raionul Briceni, și Corbu, raionul Dondușeni, de Partidul ȘOR în cadrul proiectului «Câte un teren de joacă pentru copii în fiecare sat», inițiat de deputatul Ilan Șor, liderul formațiunii politice. Timp de aproape o lună echipa Partidului ȘOR a amenajat și inaugurat 14 terenuri de joacă pentru copii, iar în alte câteva zeci de localități au loc lucrări de amenajare a acestora. Într-un mesaj adresat locuitorilor […]