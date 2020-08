Înghețurile din primăvară și seceta din această vară au redus și recolta de prune // VIDEO

19:40

Pentru argentinian, despărțirea ar fi una grea, după ce a locuit 20 de ani în Barcelona. Manchester City, Manchester United, Inter și PSG aleargă acum după semnătura starului sud-american. Fotbalistul are în Catalonia o casă în valoare de 6,1 milioane de euro, situată în suburbia exclusivistă Castelldefels. Proprietatea lui Messi are un mic teren de fotbal, o piscină, o sală de forță dotată cu ultimele accesorii moderne, plus un teren de joacă pentru cei trei copiii ai săi și ai soției sale, Ant...