Petrocub învinsă de echipa Fk TSC Backa Topola cu 0:2

Astăzi, sa disputat meciul dintre Petrocub Hîncești și FK TSC Backa Topola din Serbia, meciul s-a încheiat cu scorul de The post Petrocub învinsă de echipa Fk TSC Backa Topola cu 0:2 appeared first on Hîncești 24 Online.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HN24 Online