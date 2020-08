Reporter cu Valeriu Frumusachi, 27 August 2020 – 18:55

08:20

Compania ”Klassika Asigurări”, aflată de un an sub administrare specială, a intrat în incapacitate de plată, după ce, în această perioadă, nu a înregistrat îmbunătăţiri, suportă cheltuieli de milioane de lei şi nu-şi poate onora obligaţiiunile contractuale. Decizia a fost luată recent, de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Potrivit datelor Comisiei Naţională a Pieţei Financiare, în […] Post-ul Compania ”Klassika Asigurări”, aflată de un an sub administrare specială, a intrat în incapacitate de plată apare prima dată în CANAL 2.